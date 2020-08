Homem de 65 anos escondia plantação de canábis avaliada em milhares de euros

O Comando Territorial de Castelo Branco da GNR, através Núcleo de Investigação Criminal (NIC) da Covilhã, deteve em flagrante delito, na quarta-feira, um homem de 65 anos por cultivo de estupefacientes, no concelho da Covilhã.

A detenção veio na sequência de uma investigação realizada pelos militares da Guarda, que localizaram uma plantação de canábis numa propriedade agrícola com cerca de 1000 metros quadrados, de difícil acesso e dissimulada na vegetação.





No decorrer das diligências policiais, surpreenderam o proprietário no momento em que se encontrava a cuidar das plantas, que estavam em diversos estados de maturação, chegando algumas a atingir os 2,5 metros de altura.Na ação, o NIC da Covilhã apreendeu 395 plantas de canábis, avaliadas em 80 mil euros, e 214 doses, 614 metros de tubo de rega, um telemóvel e diverso material para cultivo.

O suspeito, com antecedentes criminais, está detido nas instalações da GNR e será presente ao Tribunal Judicial da Covilhã.

A ação contou com o reforço da Base Tática de Busca e Resgate em Montanha (BTBRM), do Posto Territorial do Teixoso e do Destacamento de Intervenção (DI) de Castelo Branco.