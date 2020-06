GNR desmantela rede de burlões do MB Way

Nove pessoas foram detidas e outras 16 constituídas arguidas, na sequência de uma operação da GNR realizada às primeiras horas de ontem, no bairro de São Sebastião, em Campo Maior. Esta ação visou desmantelar uma rede que burlou várias pessoas, através da aplicação de pagamentos MB Way."Conseguiam fazer com que as vítimas associassem a sua conta bancária ao cartão de telemóvel do burlão, fazendo estes depois levantamentos e transferências", disse ao CM João Lourenço, comandante do Destacamento da GNR de Elvas, acrescentando que "foram realizadas 19 buscas domiciliárias e revistadas 19 viaturas, sendo recolhidos dispositivos eletrónicos e documentação, para a investigação, para indicar os suspeitos como autores do crime". Estima-se que tenham feito uma centena de vítimas, de vários pontos do País.Os 25 suspeitos foram constituídos arguidos, continuando a proceder-se a outras diligências de investigação, que se encontram em segredo de justiça. Ao todo, estiveram nesta operação cerca de 250 militares da GNR, de várias valências e de vários comandos territoriais.Além da documentação e dos dispositivos eletrónicos, esta operação permitiu apreender ainda três mil euros em dinheiro, duas caçadeiras, diversas munições de calibre 12, 11 doses de haxixe e vários artigos de ouro. Os suspeitos têm entre os 17 e 56 anos e serão todos residentes neste bairro de Campo Maior, onde cerca de duas centenas de pessoas foram realojadas no início de 2016, em 53 módulos habitacionais.