GNR desmantela rede de tráfico de droga no concelho de Vila Franca de Xira

A Guarda Nacional Republicana (GNR) desmantelou na segunda-feira uma rede de tráfico de droga que operava em várias localidades do concelho de Vila Franca de Xira, distrito de Lisboa, e deteve 12 pessoas.

Hoje, em comunicado, a GNR adianta que as 12 pessoas, três mulheres e nove homens, com idades compreendidas entre os 31 e os 75 anos, foram detidas por tráfico de droga em Vialonga, no concelho de Vila Franca de Xira, no âmbito da operação "Arena Branca".

Na sequência da investigação por tráfico de droga, que decorria desde dezembro de 2018, foi dado cumprimento a 26 mandados de busca, 11 buscas domiciliárias, cinco em estabelecimentos e dez em veículos.