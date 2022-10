GNR desmantela rede de tráfico de droga que operava perto de escolas

Uma rede de tráfico de droga que operava em zonas escolares foi desmantelada pelo Núcleo de Investigação Criminal (NIC) da GNR de Mafra, esta quinta-feira. No decorrer da investigação foram detidos quatro homens.



Segundo avança o comunicado da GNR, esta sexta-feira divulgado, os quatro homens, com idades entre os 19 e os 40 anos, "atuavam em rede e traficavam estupefacientes em zonas escolares, maioritariamente na Ericeira e no Livramento".





Durante as investigações, os militares apreenderam ainda 355 doses de haxixe; 25 comprimidos de ecstasy; Oito doses de liamba; 2749 euros em dinheiro; 10 telemóveis; Três computadores; e diverso material para pesagem, corte e embalamento do produto estupefaciente.

Os detidos foram constituídos arguidos e os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Lisboa Oeste.