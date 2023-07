As autoridades detiveram esta segunda-feira 10 pessoas suspeitas do crime de tráfico de droga, no concelho de Sintra, que tinham na sua posse mais de 19 mil doses de produto estupefaciente, informou a Guarda Nacional Republicana (GNR).

Em comunicado, o Comando Territorial de Lisboa da GNR indica que os detidos são oito homens e duas mulheres, com idades compreendidas entre os 17 e os 38 anos.

Os detidos vão ser presentes esta terça-feira no Tribunal Judicial de Sintra para aplicação das respetivas medidas de coação.