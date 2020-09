GNR detém 32 pessoas por tráfico de droga, furto e condução sob efeito de álcool

A GNR deteve 32 pessoas em flagrante delito por condução sob efeito de álcool e sem habilitação legal, tráfico de droga e furto, num conjunto de ações que decorreram pelo país entre sexta-feira e a manhã de sábado.

Em comunicado, a GNR revelou que dos 32 detidos, 17 foram por condução sob efeito de álcool, 10 por condução sem habilitação legal, três por tráfico de estupefacientes e um por furto.

Neste âmbito, os militares apreenderam 22,22 doses de haxixe, 0,4 doses de folhas de liamba e 37 pés de canábis.

Além disso, a GNR registou 617 infrações, nomeadamente 405 por excesso de velocidade, 38 por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei, 34 por falta de inspeção periódica, 20 de uso indevido de telemóvel, 19 relacionadas com tacógrafos e 15 com o estado dos pneumáticos, 14 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças, 12 referentes a iluminação e sinalização e 12 por falta de seguro.

No conjunto destas ações policiais, que decorreram pelo país entre as 20:00 de sexta-feira e as 08:00 de hoje, foram ainda registados 29 acidentes, dos quais resultaram 11 feridos ligeiros, sublinhou.

"Estas ações visaram, não só, a prevenção e o combate à criminalidade e à sinistralidade rodoviária, como também a fiscalização de diversas matérias de âmbito contraordenacional", explicou a GNR.