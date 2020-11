A GNR da Guarda já deteve este ano, no distrito, 43 pessoas indiciadas pelo crime de violência doméstica, sendo que a maioria dos suspeitos acabam libertados pelos tribunais com a proibição de se aproximarem das vítimas.









A quase totalidade das vítimas eram as companheiras ou ex-companheiras dos detidos, se bem que também há alguns casos em que as pessoas que eram agredidas, coagidas e ameaçadas eram os pais dos suspeitos, com quem viviam e de quem alguns dependiam em termos financeiros.

A última detenção aconteceu na passada sexta-feira numa localidade dos arredores da cidade da Seia, na serra da Estrela. O detido, um homem de 61 anos, é suspeito de agredir a ex-companheira, de 55 anos, que terminou recentemente a relação que mantiveram vários anos - precisamente devido a continuados atos de violência física e psicológica. Em quatro buscas realizadas pelos militares da GNR, à casa e em três veículos do suspeito, foram apreendidas três armas de ar comprimido, uma caçadeira e 29 munições de calibre 12. Era com estas armas que ameaçava a vítima.





O suspeito foi presente a um juiz do Tribunal de Seia, que acabou por o libertar com várias medidas de coação, entre elas a proibição de se aproximar e contactar com a vítima, de ter qualquer tipo de arma e a obrigação de se sujeitar a um tratamento ao vicio do álcool.





Em 2019, foram detidas 80 pessoas no distrito da Guarda por violência doméstica, detenções essas efetuadas pelos militares da GNR e agentes da PSP.