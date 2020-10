Um homem de 40 anos foi detido pela GNR, em Porto de Mós, por agredir e ameaçar a ex-companheira. A relação, iniciada em 2006, foi marcada pela violência do arguido, que tem antecedentes por furto e roubo.



Após a separação, em 2017, o homem voltou à casa da família, em agosto deste ano, recusando-se a abandoná-la. Foi presente a um juiz, no Tribunal de Leiria, que o proibiu de contactar com a ex-companheira.





Será vigiado através de pulseira eletrónica.