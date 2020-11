GNR detém casal com droga na Quinta do Conde

Uma investigação da GNR, que decorria há três meses, levou à detenção, no sábado, de um casal que se dedicava ao tráfico de droga na Quinta do Conde, no concelho de Sesimbra.











A dupla – a mulher de 55 anos e o homem, um cadastrado de 59 anos que já cumpriu três anos de prisão pelo mesmo crime – foi apanhada com 400 doses de heroína, 280 de cocaína, 2000 euros em dinheiro e uma balança de precisão. Foram ainda apreendidos telemóveis e um automóvel.