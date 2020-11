GNR detém casal por furtos em Olhão

A GNR deteve um casal, ela de 29 anos e ele de 32, por furtos em estabelecimentos comerciais e instituições na zona da Fuseta, no concelho de Olhão.As detenções são o resultado de uma investigação de três meses do Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Faro.Os militares deram cumprimento a um mandado de busca domiciliária e, na habitação do casal, apreenderam diversos objetos utilizados para cometer os crimes, destacando-se dois pés-de-cabra.Os suspeitos foram presentes a um juiz, que decretou prisão preventiva para o homem e apresentações periódicas para a mulher.