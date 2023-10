GNR detém casal suspeito de furto e apreende 240 quilos de azeitona em Vila Viçosa

A GNR deteve em flagrante um homem, de 53 anos, e uma mulher, de 51, por furto de azeitona, no concelho de Vila Viçosa, distrito de Évora, e apreendeu 240 quilos deste fruto, foi hoje anunciado.

Em comunicado, o Comando Territorial de Évora da GNR indicou que o casal foi detido, no sábado, por militares do Posto Territorial de Vila Viçosa desta força de segurança, após uma denúncia a dar conta do furto.

Os militares da Guarda deslocaram-se ao local e surpreenderam os suspeitos quando "estavam a apanhar a azeitona sem autorização do proprietário", pelo que os dois foram detidos em flagrante, explicou a Guarda.

Segundo a GNR, o casal tinha na sua posse 240 quilos de azeitona, os quais foram apreendidos e entregues ao legítimo proprietário.

Além da azeitona, acrescentou, os militares da Guarda apreenderam também uma viatura e utensílios para a apanha da azeitona.

Os detidos foram constituídos arguidos e vão ainda ser presentes ao Tribunal de Vila Viçosa.

A GNR tem em curso a operação "Campo Seguro 2023", com ações de patrulhamento, sensibilização e fiscalização, com o propósito de evitar crimes contra o património em propriedades agrícolas e de reforçar o policiamento para dissuadir e reprimir a prática de furtos nos campos agrícolas.