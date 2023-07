Prisão preventiva para dois dos cinco suspeitos de extorsão e roubos no Algarve

Dois dos cinco suspeitos por crimes de extorsão, roubo e tráfico de droga, detidos na sexta-feira em Albufeira, no distrito de Faro, vão ficar em prisão preventiva, informou esta segunda-feira a GNR.

Em comunicado, o Comando Territorial de Faro da Guarda Nacional Republicana (GNR) indica que o Tribunal Judicial de Faro determinou ainda que os outros três suspeitos ficam obrigados a apresentarem-se bissemanalmente às autoridades.

Os suspeitos, quatro homens e uma mulher, com idades entre os 22 e os 39 anos, foram detidos no âmbito de uma investigação por extorsão e roubos iniciada há três meses pelo Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Albufeira.

Na nota, a GNR adianta que com a detenção dos suspeitos foi "desmantelada uma importante e estruturada rede que operava na região [do Algarve], com particular incidência nos concelhos de Albufeira, Loulé, Faro e Portimão".

No decorrer de buscas policiais em habitações e viaturas, os militares apreenderam 4.693 doses de cocaína, 185 de haxixe, 37 de MDMA, 28 de canábis, uma arma de fogo, 48 munições, aparelhos de comunicações e 1.000 euros.

Foram também apreendidos diversos artigos utilizados na preparação e acondicionamento de estupefacientes e recuperados objetos em ouro, conclui a nota da Guarda.