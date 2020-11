GNR detém dois homens por tráfico de droga em Ponte de Lima e Barcelos

Dois homens, de 40 e 50 anos, foram detidos pelo Núcleo de Investigação Criminal de Arcos de Valdevez da GNR, na quarta-feira, em Ponte de Lima e Barcelos, por tráfico de droga.

No cumprimento de três mandados de buscas, a GNR apreendeu um veículo, 282 doses de liamba, 146 de haxixe, 3195 euros em dinheiro vivo, um telemóvel e vários utensílios usados no doseamento, incluindo uma faca. A operação contou com o reforço da Investigação Criminal de Viana do Castelo e do Destacamento de Intervenção do Porto.

Os dois suspeitos, já com antecedentes pelo mesmo crime, foram esta quinta-feira presentes a um juiz, no Tribunal de Viana do Castelo e ficaram com apresentações bissemanais no posto policial da área de residência.