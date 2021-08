GNR detém dois homens por violência doméstica em Paredes

A GNR anunciou esta sexta-feira a detenção de dois homens 45 e 52 anos por violência doméstica, em duas situações distintas, no concelho de Paredes, distrito do Porto.

Em comunicado, a autoridade policial indicou que na primeira situação, no âmbito de uma investigação por violência doméstica, os militares apuraram que o suspeito de 45 anos, consumidor habitual de bebidas alcoólicas e com antecedentes criminais por ilícitos da mesma natureza, injuriou e ameaçou de morte, reiteradamente, a vítima, sua ex-companheira de 43 anos.

"Foi possível apurar-se, ainda, que, no último episódio de violência, no dia 13 de agosto, o agressor escalou uma janela da residência da vítima, onde tentou forçar contacto sexual com a mesma, a qual, após oferecer resistência, foi ameaçada de morte", acrescenta a fonte.

No segundo caso, o suspeito de 52 anos, consumidor habitual de bebidas alcoólicas, injuriou e ameaçou de morte a vítima, sua esposa, de 50 anos.

Os militares apuraram que, ao longo da relação de 26 anos, a vítima sofreu violência física e ameaças por parte do agressor.

Os detidos foram presentes a primeiro interrogatório no Tribunal de Instrução Criminal do Penafiel, onde lhes foram aplicadas as medidas de coação de afastamento das residências das vítimas, proibição de as contactar por qualquer meio ou forma, de permanecerem e de se aproximarem dos locais habitualmente frequentados pelas mesmas.

O homem de 52 anos vai ser controlado por pulseira eletrónica e obrigado a sujeitar-se a tratamento da sua dependência alcoólica.