GNR detém dois homens por violência doméstica em Vila Nova de Gaia

O Comando Territorial do Porto deteve, nos dias 21 e 22 de janeiro, dois homens com 31 e 62 anos de idade, por violência doméstica em Vila Nova de Gaia.Em comunicado à imprensa, a GNR do Porto revelou que o suspeito de 31 anos já tinha antecedentes criminais por tráfico de droga e falsidade de testemunho. O homem exercia violência psicológica sobre a mãe a avó, de 56 e 76 anos, exigindo-lhes dinheiro. Para além disso, fazia ameaças contra a irmã de 19 anos.No segundo caso, o suspeito de 62 anos também tinha antecedentes criminais pela prática do crime de violência doméstica. O homem maltratou física e psicologicamente a ex-mulher, de 64 anos, nos últimos oito anos.O suspeito de 62 anos, consumidor abusivo de bebidas alcoólicas, dirigia ameaças de morte constantes à vítima e nos últimos meses houve registos de maior agressividade por parte do agressor, segundo revelou o comunicado.Os suspeitos foram detidos e presentes a primeiro interrogatório esta quarta-feira, 22 de janeiro, no Tribunal Judicial de Instrução Criminal do Porto, onde lhes foi aplicadas as medidas de proibição de contactos com as vítimas e coação de afastamento da residência.