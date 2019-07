GNR detém dois homens suspeitos de furto em hipermercado em Silves

A Guarda Nacional Republicana (GNR) deteve na segunda-feira dois homens suspeitos de serem os autores de um furto num hipermercado em Armação de Pera, no concelho de Silves (Algarve), foi esta quarta-feira anunciado.Em comunicado, a GNR indicou que os homens, de 31 e 33 anos, foram interpelados pelo vigilante dentro do estabelecimento, mas saíram do local, acabando por serem intercetados e detidos, mais tarde, nas imediações do hipermercado."Foram apreendidos 120 frascos de protetor solar, 32 caixas de cápsulas de café, várias peças de vestuário, três telemóveis e um veículo ligeiro de passageiros", frisou a Guarda.Os homens, um deles com antecedentes criminais por furto, foram constituídos arguidos e sujeitos à medida de coação de termo de identidade e residência.