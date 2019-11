GNR detém dois suspeitos de 40 furtos em estabelecimentos no Minho

A GNR deteve esta segunda-feira dois homens suspeitos de 40 crimes de furto no interior de estabelecimentos de restauração e talhos em quatro concelhos do distrito de Braga, anunciou aquela força.Em comunicado, a GNR refere que os furtos ocorreram nos concelhos de Amares, Braga, Vieira do Minho e Vila Verde."Através de arrombamento, os suspeitos introduziam-se nas instalações com o intuito de furtar dinheiro, álcool, bens alimentares, combustível e eletrodomésticos", acrescenta.A investigação decorria há seis meses, tendo a GNR cumprido esta segunda-feira os mandados de detenção.Os detidos, de 30 e 49 anos, têm antecedentes criminais pelo mesmo tipo de crime.Vão ser presentes na terça-feira ao Tribunal Judicial de Braga, para aplicação das respetivas medidas de coação.