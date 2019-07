GNR detém dupla de setuagenários aqui aqui que assaltou idosa de 81 anos

O Comando Territorial de Lisboa, deteve esta quarta-feira, através do Destacamento Territorial de Sintra, dois homens de 71 e 77 anos por roubo a uma idosa de 81 anos, em Pêro Pinheiro, Sintra.De acordo com o comunicado da GNR enviado às redações, os suspeitos colocaram-se em fuga após o roubo da carteira da vítima. Face à rápida intervenção dos militares os dois homens foram detidos minutos depois do crime, na localidade de Belas.Durante as buscas aos veículo, a GNR recuperou 600 euros pertencentes à vítima.Os detidos, "com antecedentes criminais pelos crimes de roubo e furtos" foram presentes ao Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa-Oeste Sintra.