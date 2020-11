GNR detém em flagrante suspeito de assaltos à mão armada na Feira e Figueira

Um desempregado de Águeda suspeito de assaltos sob ameaça de arma de fogo em Santa Maria da Feira e da Figueira da Foz foi detido em flagrante e ficou em prisão preventiva, revelou esta sexta-feira a Polícia Judiciária (PJ).

O indivíduo tem 33 anos e foi entregue à Diretoria do Norte da Polícia com a colaboração da GNR da Feira, no distrito de Aveiro, depois de ter sido "surpreendido em flagrante delito após a consumação de um roubo num estabelecimento comercial" desse concelho.

Segundo a PJ, o sujeito ainda "tentou a fuga", mas "embateu na viatura policial que efetuou a sua perseguição e abordagem", após o que as autoridades o detiveram e procederam à recolha de provas que permitiram relacioná-lo com crimes também no distrito de Coimbra.

"Considerando a natureza do crime praticado - roubo com arma de fogo -, a PJ desenvolveu diligências que lograram a recolha de matéria probatória reveladora do cometimento de mais dois crimes de roubo, na mesma data, e de um crime de furto qualificado durante o mês de outubro na Figueira da Foz", explica a PJ.

Como o detido possui registo policial e criminal por crimes da mesma natureza, após o primeiro interrogatório judicial foi-lhe aplicada como medida de coação a prisão preventiva.