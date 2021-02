GNR detém foragido à justiça em Pinhel para cumprimento de pena de prisão efetiva

A GNR deteve em Pinhel, no distrito da Guarda, um homem de 44 anos que "se encontrava foragido à justiça" e tinha pendente um mandado de detenção para cumprimento de pena de prisão efetiva, foi esta sexta-feira anunciado.

Segundo o Comando Territorial da GNR da Guarda, o homem foi hoje detido através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Pinhel, que deu cumprimento a um mandado de detenção.

A fonte refere que "no seguimento de uma denúncia de que o suspeito se encontrava a circular na via pública de Pinhel com uma identidade falsa, os militares da Guarda [GNR] deslocaram-se de imediato para o local".

"Após diligências policiais, foi possível apurar a identidade do mesmo, verificando também que este se encontrava foragido à justiça e que tinha pendente um mandado de detenção para cumprimento de uma pena de prisão efetiva de oito anos por roubo", remata.

A ação policial do NIC contou com o reforço de elementos da Secção de Prevenção Criminal e Policiamento Comunitário (SPC) do Destacamento Territorial da GNR de Pinhel.

Após a detenção, o homem foi conduzido ao Estabelecimento Prisional de Vale do Sousa, em Paços de Ferreira, para cumprimento da pena de prisão efetiva