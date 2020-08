GNR detém homem de 40 anos por cultivo de canábis em Penamacor

Um homem de 40 anos foi detido em flagrante delito por cultivo de 159 plantas de canábis no concelho de Penamacor, distrito de Castelo Branco, anunciou a GNR.

Em comunicado enviado à agência Lusa, o Comando Territorial de Castelo Branco da GNR explica que a detenção ocorreu na quarta-feira, no seguimento de uma investigação realizada por militares do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) do Fundão.

"No âmbito de uma investigação, os militares da guarda (GNR) localizaram uma plantação de 'cannabis', que se encontrava em diferentes estados de maturação e com mais de 2,5 metros de altura, numa propriedade agrícola, de difícil acesso e dissimulada na vegetação", lê-se na nota.

Nesta ação, os militares da GNR apreenderam 159 plantas de 'cannabis', 560 doses do mesmo produto estupefaciente, 260 metros de tubo de rega, uma balança digital, cinco relógios temporizadores e diverso material usado para cultivo.

O homem está detido nas instalações da GNR e vai ser presente ao Tribunal Judicial de Castelo Branco.