GNR detém homem e apreende três armas proibidas em Castro Verde

A GNR deteve um homem de 23 anos, em Castro Verde, no distrito de Beja, por posse de três armas proibidas, que foram apreendidas, anunciou este sábado aquela força de segurança.O Comando Territorial de Beja da GNR, em comunicado enviado à agência Lusa, indica que a detenção do suspeito foi efetuada na quinta-feira, por militares do Posto Territorial de Castro Verde.O comunicado refere que no decorrer de uma ação de patrulhamento à localidade de Castro Verde, os militares verificaram que o homem "apresentou um comportamento suspeito, quando verificou a presença da GNR", tendo sido "detetado na sua posse três armas proibidas".Foram apreendidas ao suspeito "uma arma de colocar no dedo, um ´kubotan´ e um mosquetão com faca dissimulada".Segundo fonte da GNR, o homem compareceu posteriormente no Tribunal Judicial de Almodôvar, tendo sido decidido que fica com dispensa provisória do processo e sujeito a pagar uma importância em dinheiro a uma instituição.