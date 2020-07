GNR detém homem no Marco de Canaveses com 2 mil doses de haxixe

A GNR deteve um homem de 33 anos, em Alpendurada, no concelho de Marco de Canaveses, distrito do Porto, na posse 2.000 doses de haxixe, anunciou esta sexta-feira aquela força de segurança.

Através de comunicado, a autoridade policial indicou que o suspeito foi abordado, na quarta-feira, pela GNR após uma denúncia indicando que estaria a vender droga na via pública.

"Devido ao aparente nervosismo por parte do suspeito com a presença dos militares, foi efetuada uma busca ao veículo, tendo culminado na detenção do suspeito e na apreensão de 2.000 doses de haxixe, um veículo, um telemóvel e 600 euros em numerário", indica a GNR.

Na ação policial foi identificada uma mulher, de 25 anos, namorada do detido e proprietária do veículo.

O homem, com antecedentes criminais pela prática do mesmo tipo de crime, foi presente a primeiro interrogatório no Tribunal de Marco de Canaveses, na quinta-feira.

Segundo o comunicado da GNR, foram aplicadas ao arguido como medidas de coação a obrigatoriedade de apresentações trissemanais no posto policial da área de residência, a proibição de se ausentar do concelho, a proibição de frequentar locais conotados com o tráfico ou consumo de drogas e de contactar consumidores ou traficantes de droga.