GNR detém homem na Ponte Vasco da Gama em Lisboa com 13 quilos haxixe

"O condutor mostrou-se bastante nervoso, tentando furtar-se à fiscalização.", declarou fonte da GNR.

12:08

O Destacamento de Trânsito de Torres Vedras, do Comando Territorial da GNR de Lisboa, anunciou este sábado a detenção de um homem, de 33 anos, na posse de 13 quilos de haxixe, equivalente a 26 mil doses individuais.



Em comunicado, a GNR esclarece que o homem foi detido, na sexta-feira, na Ponte Vasco da Gama, durante uma ação de patrulhamento preventivo, no âmbito da Operação Páscoa da GNR.



"Foi detetado um condutor, através de um controlo móvel (viatura com radar), a circular na Ponte Vasco da Gama, a velocidades superiores a 180 quilómetros por hora e a efetuar algumas manobras perigosas. Devido à condução praticada, a viatura acabou por ser intercetada", refere.



No ato da fiscalização, acrescenta a GNR, "o condutor mostrou-se bastante nervoso, tentando furtar-se à fiscalização. Dado o comportamento do condutor, os militares realizaram uma busca à viatura, tendo sido encontradas cerca de 1.400 'bolotas' de haxixe, acondicionadas em 14 pacotes, o que corresponde a cerca de 26 mil doses individuais".



O detido será presente este sábado no Tribunal Judicial de Loures.