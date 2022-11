GNR detém homem pela prática de crime de violência doméstica em Albergaria-a-Velha

A GNR deteve um homem, de 46 anos, em Albergaria A-Velha, pela suspeita da prática do crime de violência doméstica sobre a companheira.A detenção ocorreu no decurso de uma investigação pela suspeita de violência doméstica. Os guardas apuraram a existência de violência física e psicológica sobre a vítima, de 40 anos.Durante as diligências, a GNR apreendeu duas armas de caça, uma carabina, três armas de ar comprimido, 161 munições de diferentes calibres e duas miras telescópicas.O suspeito será presente, esta quarta-feira, ao tribunal Judicial de Aveiro, para aplicação das medidas de coação.A operação contou com o apoio com do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) do Destacamento Territorial de Águeda.