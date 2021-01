GNR detém homem por coação sexual de menor em Grândola

A GNR de Grândola, deteve hoje, dia 21 de janeiro, um homem de 26 anos por coação sexual perseguição, importunação sexual, devassa da vida privada e gravações de fotografias ilícitas de menor, na localidade de Grândola.

Segundo fonte da GNR, a detenção ocorreu "na sequência de uma denúncia, onde os militares da Guarda apuraram que a vítima, uma menor de 16 anos, estava a ser perseguida e coagida sexualmente pelo agressor".

A rápida investigação, permitiu "deter o suspeito em flagrante, quando este marcou um encontro com a jovem, que foi ameaçada com a divulgação de fotos e vídeos com conteúdo de nudez e cariz sexual nas redes sociais caso se recusasse a encontrar com ele. No decorrer das diligências policiais foi ainda apreendido o telemóvel do suspeito" afirmou a mesma fonte.

O detido foi constituído arguido e será presente hoje, dia 21 de janeiro, ao Tribunal Judicial de Grândola, para aplicação de medidas de coação.