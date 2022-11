GNR detém homem por falsificação de matrícula em Santa Maria da Feira

A GNR de Lourosa deteve um homem, de 43 anos, a semana passada, pela suspeita de ter falsificado uma matrícula de viatura.O suspeito foi abordado durante uma operação de fiscalização rodoviária, em Lamas, Santa Maria da Feira.Ao que oapurou, os guardas verificaram que o número de identificação do veículo que a chapa de matrícula não correspondia à viatura e os documentos com que circulava pertenciam a outro carro e que tinham sido furtados.A GNR apreendeu a viatura e uma arma branca que estava no interior do carro. Foram apreendidos vários objetos que foram identificados como furtados.O detido foi constituído arguido e presente, pela suspeita do crime de falsificação de documento, ao Tribunal de Santa Maria da Feira, para aplicação das medidas de coação.