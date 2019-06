GNR detém homem por posse de arma proibida em Beja

A GNR deteve um homem pelo crime de posse de arma proibida, numa ação de fiscalização rodoviária em Beja em que apreendeu uma pistola, 2,5 doses de cocaína, um veículo e 320 euros, foi esta sexta-feira anunciado.O homem, de 32 anos, foi detido na quarta-feira, constituído arguido e depois libertado, sujeito à medida de coação de termo de identidade e residência, refere a GNR, indicando que remeteu os factos para o Tribunal Judicial de Beja.Segundo a GNR, os militares aperceberam-se da existência de uma pistola de calibre 6,35 milímetros com oito munições no interior do veículo onde seguia o homem e, no seguimento da fiscalização, fizeram as apreensões.