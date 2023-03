GNR detém homem por posse de armas proibidas em Vizela

A GNR deteve, na terça-feira, um homem, de 18 anos, por posse de armas proibidas, em Vizela. Os militares realizaram diligências no âmbito de um investigação por ofensas à integridade física com recurso a armas brancas e elétricas.



De acordo com um comunicado da GNR, a Guarda ao dar cumprimento a um mandado de busca domiciliária, para além de deter o suspeito, ainda apreendeu "dois bastões, uma arma elétrica, 16 armas brancas e quatro doses de haxixe".

O detido foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Guimarães.