O detido foi constituído arguido, e os factos foram remetidos para o Tribunal de Oliveira de Azeméis.

Um homem, de 71 anos, foi detido pela GNR, por ter provocado um incêndio florestal, em Oliveira de Azeméis.No seguimento do alerta para um incêndio, as autoridades deslocaram-se de imedito para o local e apuraram que o fogo teve origem numa queima de sobrantes florestais que se descontrolou, tendo, as autoridades, identificado o homem como responsável pela queima ainda no local, avança o comunicado da GNR.