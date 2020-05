GNR detém homem por roubos em Felgueiras e Paredes

A GNR deteve, na quinta-feira, um homem de 30 anos por suspeita da prática de furtos em Felgueiras e Paredes, anunciou esta sexta-feira fonte policial.

Em comunicado, a GNR revelou que a detenção ocorreu após uma investigação por vários crimes de furtos em estabelecimentos comerciais.

Os militares desencadearam diversas ações policiais que culminaram na detenção do principal suspeito.

No comunicado, adianta-se que o suspeito recorria à prática deste tipo de crime com elevada frequência, arremessando pedras contra as montras dos estabelecimentos, para obter quantias monetárias ou objetos que pudesse vender e depois adquirir produtos estupefacientes para consumo próprio.

O detido vai aguardar julgamento em prisão domiciliária, controlado por pulseira eletrónica.