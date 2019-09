GNR detém homem por tráfico de droga e apreende mais de 35 mil doses de haxixe

Um homem de 53 anos foi detido esta quinta-feira em flagrante delito por tráfico de estupefacientes no concelho de Caldas da Rainha, tendo sido apreendidas mais de 35 mil doses de haxixe, anunciou esta sexta-feira a Guarda Nacional Republicana (GNR).Em comunicado, a GNR adianta que no decorrer de uma ação de patrulhamento, no âmbito da defesa da floresta contra incêndios, os militares, ao passarem perto de uma moradia situada num local isolado, verificaram a existência de várias plantas de canábis na varanda.No interior da casa, detetaram plantas no logradouro e em anexos e algumas dezenas de sacos individuais com folhas de canábis, o que levou à detenção do homem.Durante a ação, a GNR apreendeu 35.320 doses de haxixe, 81 plantas de canábis, 352 euros numerário, uma caçadeira e quatro munições.O detido foi presente na quinta-feira ao Tribunal Judicial de Caldas da Rainha (distrito de Leiria) e ficou sujeito à medida de coação de termo de identidade e residência.