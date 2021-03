GNR detém homem por violação do confinamento obrigatório em Ílhavo

A GNR deteve no sábado um homem de 46 anos por violação do confinamento obrigatório a que estava sujeito, no âmbito da pandemia de covid-19, em Ílhavo, no distrito de Aveiro, informou esta segunda-feira aquela força militar.

Em comunicado, a GNR esclarece que no decorrer de uma ação de policiamento para a verificação do dever de confinamento obrigatório, os militares da Guarda deslocaram-se à residência do visado, onde verificaram que este se tinha ausentado do domicílio.

"No decorrer das diligências policiais, o suspeito foi localizado a circular na via pública", refere a mesma nota.

O detido foi constituído arguido, e os factos foram remetidos para o Tribunal Judicial de Ílhavo.