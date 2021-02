GNR detém homem por violência doméstica no concelho da Covilhã

A GNR deteve, no concelho da Covilhã, um homem de 46 anos, suspeito de agredir e exercer violência psicológica contra a companheira, ao longo dos últimos 13 anos, foi esta quarta-feira anunciado.

Em nota de imprensa enviada à agência Lusa, O Comando Territorial de Castelo Branco explica que a detenção foi realizada, na segunda-feira, através do Posto Territorial de Tortosendo.

"No âmbito de uma investigação por violência doméstica, os militares da Guarda apuraram que o suspeito exercia reiteradamente, ao longo dos últimos 13 anos, violência física e psicológica sobre a vítima, sua companheira de 38 anos, através de agressões físicas, ameaças de morte e ofensas verbais", é referido.

De acordo com a GNR, a violência era exercida na presença dos três filhos de ambos, com idade entre os 11 e os 15 anos.

"Ultimamente, o suspeito intensificou o comportamento violento, devido ao consumo abusivo de álcool, tendo sido dado cumprimento a um mandado de detenção", acrescenta a informação.

O detido foi presente a primeiro interrogatório no Tribunal Judicial da Covilhã, onde lhe foram aplicadas as medidas de coação de proibição de contactos, por qualquer forma ou meio, com a vítima numa distância de 1.000 metros, controlado por pulseira eletrónica.