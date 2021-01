GNR detém homem que tentava parar carros na autoestrada para os obrigar a travagens de emergência

A GNR de Setúbal deteve esta segunda-feira um homem de 43 anos que circulava a pé na A2, na zona de Corroios, em Setúbal, colocando em perigo a sua vida e a de terceiros.



De acordo com um comunicado das autoridades, o cidadão tentava parar deliberadamente os veículos que circulavam naquela austoestrada, atirando-se para a frente dos mesmos.





Os condutores eram assim obrigados a realizar travagens de emergência, colocando os restantes veículos em perigo.O detido, com 43 anos, foi constituído arguido e aguarda agora julgamento no Tribunal Judicial do Seixal."Para além da gravidade criminal destes ilícitos, as autoestradas, em razão das velocidades que nelas se praticam e a intensidade do tráfego, necessitam de permanente atenção dos condutores, salientando-se a necessidade de estarem preparados para fenómenos inesperados, pelo que existe a necessidade permanente de adequar a velocidade às condições da via", recorda a GNR.