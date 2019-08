GNR detém homem suspeito de agredir e ameaçar de morte a companheira Montemor-o-Velho

A GNR deteve na quinta-feira, em Montemor-o-Velho, um homem de 29 anos suspeito de agredir e ameaçar de morte a sua companheira, de 26 anos, informou hoje o Comando Territorial de Coimbra.A vítima terá sido "violentamente agredida", com pontapés e murros, e ameaçada de morte pelo seu companheiro, com recurso a uma faca, a 03 de agosto, afirmou à agência Lusa fonte do Comando Territorial de Coimbra da GNR.Segundo a mesma fonte, a denúncia à GNR foi feita na quarta-feira, sendo que o homem acabou por ser detido na quinta-feira, ao abrigo de um mandado de detenção, sendo suspeito de um crime de violência doméstica.O casal vivia na mesma casa, em Montemor-o-Velho, sendo que, aquando da detenção, ainda eram visíveis as marcas das agressões no corpo da vítima, referiu fonte da GNR.Na quinta-feira, o Tribunal de Coimbra aplicou como medidas de coação ao detido a proibição de contacto por qualquer meio com a ofendida e o pai da mesma, bem como a proibição de permanecer ou aproximar-se da residência e local de trabalho da vítima, medidas essas que vão ser controladas através de pulseira eletrónica, lê-se no comunicado da GNR enviado à agência Lusa.