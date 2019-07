GNR detém homem suspeito de esfaquear ex-companheira na barriga e cabeça em Óbidos

O Comando Territorial de Leiria, através do Posto Territorial de Óbidos, deteve no passado sábado um homem de 51 anos suspeito de esfaquear a ex-companheira na zona abdominal e na cabeça em Óbidos.O suspeito manteve uma relação com vítima entre 2003 e 2017. Ao longo desses anos, a mulher foi agredida física e psicologicamente e ameaçada de morte. O agressor encontrava-se, desde 2016, a cumprir pena suspensa de dois anos de prisão, com proibição de contacto por qualquer meio com a vítima e afastamento da sua residência em Coimbra.Segundo o comunicado da GNR enviado às redações, o homem após agredir a vítima ameaçou os familiares e abandonou o local, tendo sido detido nas traseiras da estação de serviço da A8.

"O suspeito foi presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal Judicial de Leiria, a fim de lhe serem aplicadas as medidas de coação", termina.