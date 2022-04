GNR detém mulher por violência doméstica contra o companheiro em Alvito

Uma mulher, de 30 anos, foi detida pela GNR no concelho de Alvito, no distrito de Beja, por suspeitas de violência doméstica contra o companheiro, de 49 anos, revelou a força de segurança esta sexta-feira.

O Comando Territorial de Beja da GNR, em comunicado enviado à agência Lusa, indicou que a detenção da mulher foi efetuada, na quarta-feira, por militares do Posto Territorial de Alvito.

No decorrer de uma ação de patrulhamento, "os militares da GNR foram alertados de que a agressora se deslocava para a residência da vítima", o seu companheiro, o qual "não pretendia qualquer contacto com a suspeita", pode ler-se no comunicado.

A Guarda acrescentou que os miliares deslocaram-se de imediato para o local, onde "presenciaram a suspeita a agredir o seu companheiro, motivo que levou à sua detenção em flagrante delito".

Segundo a GNR, a mulher foi presente a primeiro interrogatório judicial, na quinta-feira, no Tribunal Judicial de Cuba que lhe aplicou as medidas de coação de afastamento da residência e proibição de contactos com a vítima, controlada por pulseira eletrónica.