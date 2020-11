GNR detém na Maia homem de 59 anos por maus-tratos sobre o pai

A GNR anunciou hoje a detenção de um homem, de 59 anos, por maus-tratos sobre o seu pai, de 89 anos, cometidos no concelho da Maia, no distrito do Porto.

Em comunicado, a GNR explica que no seguimento de uma denúncia por maus-tratos a idoso apurou "que o agressor, desde que saiu da prisão, em setembro de 2019, terá agredido, injuriado e coagido a vítima, seu pai, de 89 anos, a dar-lhe dinheiro para satisfazer o seu vício de consumo de estupefacientes".

Estes factos levaram à emissão de um mandado de detenção, ao qual foi dado cumprimento na quarta-feira por militares da GNR do Posto Territorial da Maia.

O detido está hoje a ser presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal de Matosinhos para aplicação das medidas de coação.