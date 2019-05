GNR detém nove suspeitos de tráfico de droga em Braga e Amares

A GNR anunciou esta quinta-feira a detenção de nove suspeitos de tráfico de droga e o consequente desmantelamento de um grupo que se dedicaria à venda de haxixe e cocaína, sobretudo nos concelhos de Braga e Amares.Em comunicado, a GNR acrescenta que os suspeitos operavam também no Porto e Viana do Castelo.A investigação decorria há 14 meses e culminou na terça-feira, com o cumprimento de 19 mandados de busca, que resultaram na apresentação de 2.654 doses de haxixe e 100 de cocaína, além de 4.647 euros.Foram ainda apreendidos 13 telemóveis, cinco veículos, seis munições, quatro 'tablets' e quatro computadores.Os detidos têm entre 20 e 35 anos e dois já tem antecedentes criminais também por tráfico.Os suspeitos vão ser presentes ao Tribunal de Famalicão para primeiro interrogatório judicial e aplicação das respetivas medidas de coação.