GNR detém quatro homens durante assalto a frutaria em Ilhavo

Quatro homens foram surpreendidos pela GNR da Gafanha da Nazaré, ao início desta madrugada de sexta-feira, durante um assalto a uma frutaria, em Ílhavo. Durante a perseguição, um dos guardas disparou vários tiros para o ar para tentar travar a fuga. Os outros três homens conseguiram escapar num carro de alta cilindrada.O alerta foi dado, pouco depois da meia-noite, para a GNR, para um assalto, na frutaria Monte Cristo, na rua da República, na Gafanha da Nazaré. Enquanto dois elementos estavam no interior do estabelecimento comercial a tentar roubar a máquina de pagamento, um outro homem estava no exterior em vigilancia. O quarto suspeito aguardava na viatura usada na fuga.Um dos ladrões, de 21 anos, que tinha sido detido pela polícia saiu em liberdade após ser presente às autoridades judiciais.