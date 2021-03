GNR detém quatro homens em Vila Nova de Milfontes por tráfico de droga

A detenção dos quatro homens, com idade entre os 44 e 58 anos, foi o culminar de uma investigação que decorria há cerca de um ano, na freguesia de Vila Nova de Milfontes, concelho de Odemira.

Segundo fonte da GNR, “no âmbito da investigação, os militares da guarda intercetaram dois dos suspeitos em flagrante quando se deslocavam nas suas viaturas para distribuição de produto estupefaciente, o que motivou as suas detenções”.

No decorrer das diligências policiais foi dado cumprimento a “três mandados de busca domiciliária e a dois mandados de detenção, que culminaram com a detenção de mais dois suspeitos”.

Na operação a GNR apreendeu 537 doses de cocaína, 335 doses de haxixe, 134 doses de canábis, quatro automóveis ligeiros, três sementes de canábis, sete telemóveis, duas balanças de precisão e 4 350 euros em numerário.

Esta ação do Núcleo de Investigação Criminal de Odemira, contou com o apoio do Grupo de Intervenção de Ordem Pública da Unidade de Intervenção da GNR. Os detidos estão a ser ouvidos no Tribunal Judicial de Odemira, para aplicação das medidas de coação.