GNR detém seis pessoas em Vilamoura por conduzirem com excesso de álcool

A GNR deteve na sexta-feira em Vilamoura, no distrito de Faro, seis pessoas por condução com excesso de álcool no sangue, durante uma ação de combate à criminalidade e sinistralidade grave, foi este sábado anunciado.

Em comunicado, o Comando Territorial de Faro da Guarda Nacional Republicana (GNR) indicou que a "operação especial" decorreu nos principais acessos à freguesia de Vilamoura, no concelho de Loulé.

Segundo aquela força de segurança, além da detenção das seis pessoas que conduziam com excesso de álcool no sangue, os militares detetaram um total de 31 infrações diversas que resultaram em contraordenações.

Assim, emitidos 25 autos de contraordenação ao Código de Estrada, três à legislação regulamentar, um por falta de plano de segurança, um por cartão caducado do diretor de segurança e um por simbologia do sistema CCTV (sistema videovigilância) desatualizada.

Os processos foram remetidos para o Tribunal Judicial de Loulé, conclui a nota.