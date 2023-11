GNR detém suspeito de assalto à mão armada a minimercado na Lousã

A GNR deteve um homem suspeito de um assalto à mão armada a um minimercado na Lousã.

O estabelecimento comercial foi encerrado após o sucedido.

O homem entrou armado no interior do espaço apresentando uma arma de fogo e pediu o dinheiro das caixas.

Um dos funcionários acionou de imediato o alarme com aviso à GNR.

Ao aperceber que as autoridades tinham sido alertadas, o solitário abandonou o espaço e fugiu num carro que tinha estacionado nas imediações do espaço.

O alerta foi dado pelas 17h30, desta quinta-feira.



O minimercado, que não teve qualquer tipo de dano, foi encerrado pela GNR.



A Polícia Judiciária do Centro foi acionada, no local a ouviu as funcionárias e a fez diligências até perto das 21h.

"As patrulhas da GNR deslocaram-se ao local e receberam informações de alguns clientes em relação às características do veículo usado pelo suspeito na fuga, o que levou uma das patrulhas, que se deslocava para a ocorrência, a intercetar o carro e iniciar uma perseguição que culminou sem incidentes, já no concelho de Vila Nova de Poiares e com a detenção do suspeito que era o único ocupante", referiu fonte da GNR que tratou o assunto como "tentativa de assalto à mão armada", sem esclarecer se foi recuperada a arma de fogo e algum tipo de material furtado.

Por se tratar de um crime com recurso a uma arma de fogo, foi acionada a PJ do Centro que assumiu a investigação.

O CM apurou que o homem detido, ao final da tarde desta quinta-feira, poderá ter antecedentes por crimes da mesma natureza.

As autoridades tentam agora perceber se o solitário será o mesmo que atuou em vários espaços comercias do interior do País, um dos quais numa estação de serviço na zona de Seia.