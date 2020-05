A GNR deteve um homem suspeito atropelar um jovem de 24 anos no passado domingo, em Laúndos, na Póvoa de Varzim.O homem, de 33 anos, não era o proprietário do veículo que atropelou Miguel Sampaio.Foi constituído arguido esta quinta-feira.Recorde-se que o jovem estudante de medicina foi atropelado por um carro no momento em andava de bicicleta com amigos.Encontra-se em coma induzido, no Hospital de São João, no Porto e corre o risco de ficar sem o braço direito