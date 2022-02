GNR detém suspeito de tráfico de droga com cerca de 900 doses em Santiago do Cacém

A GNR deteve um homem, de 25 anos, por suspeitas de tráfico de droga e apreendeu cerca de 900 doses de heroína e cocaína no concelho de Santiago do Cacém (Setúbal), foi hoje divulgado.

De acordo com o Comando Territorial de Setúbal, em comunicado, o suspeito foi detido na segunda-feira pelos militares do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Santiago do Cacém durante uma ação de patrulhamento.

"Os militares da guarda detetaram um homem que se dirigia para uma zona florestal", em Santiago do Cacém, "conotada com o tráfico de produtos estupefacientes", adiantou aquela força de segurança.

Na ação de patrulhamento, os militares abordaram o homem, que, ao aperceber-se da presença da força de segurança, "adotou um comportamento suspeito".

As diligências permitiram apurar que o homem tinha na sua posse "cerca de 900 doses de estupefacientes", tendo sido apreendidas 768 doses de heroína e 113 doses de cocaína.

Além da droga, os militares apreenderam 210 euros em numerário, dois telemóveis e sete baterias de telemóveis.

Segundo a GNR, o suspeito é hoje presente a primeiro interrogatório no Tribunal Judicial de Setúbal para aplicação de medidas de coação.