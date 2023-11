GNR detém suspeito de tráfico e apreende cocaína e haxixe em Ferreira do Alentejo

A GNR anunciou esta quarta-feira a detenção de um homem, de 37 anos, suspeito de tráfico de droga, no concelho de Ferreira do Alentejo (Beja), tendo apreendido mais de 890 doses de estupefacientes, a maioria cocaína e haxixe.

O Comando Territorial de Beja da GNR, em comunicado enviado à agência Lusa, explicou que a detenção ocorreu no sábado, através do Destacamento de Intervenção da GNR de Beja, no decorrer de uma ação de patrulhamento.

"Os militares da Guarda aperceberam-se de um homem com um comportamento suspeito e que arremessou uma embalagem que tinha consigo para um telhado", pode ler-se no comunicado.

Após diligências policiais, foi efetuada uma revista pessoal de segurança ao suspeito e uma busca à sua viatura, indicou a GNR.

Além disso, com a colaboração dos Bombeiros Voluntários de Ferreira do Alentejo, foi possível recuperar a embalagem arremessada para o telhado, tendo sido constatado que continha droga.

Segundo a Guarda, na sequência desta operação, foram apreendidas mais de 890 doses de droga, mais precisamente 621 de cocaína, 269 de haxixe e 70 gramas de liamba.

Da apreensão constam ainda três facas, um telemóvel, uma balança e 186 euros em numerário.

O suspeito foi presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Beja, que lhe decretou a prisão preventiva, a medida de coação mais gravosa.