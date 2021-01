GNR detém suspeito de violência doméstica contra mulher e filha em Ferreira do Alentejo

Um homem foi detido esta quarta-feira pela GNR por suspeitas da prática do crime de violência doméstica contra a mulher e a filha, no concelho de Ferreira do Alentejo, distrito de Beja, anunciou a força de segurança.

Em comunicado, o Comando Territorial de Beja da GNR revelou que o suspeito, de 60 anos, foi presente hoje ao Tribunal Judicial de Ferreira do Alentejo, que lhe decretou como medidas de coação a proibição de se aproximar das vítimas e o controlo por pulseira eletrónica.

Segundo a força de segurança, no âmbito de uma investigação por violência doméstica, militares da GNR "apuraram que o suspeito exercia reiteradamente violência física e psicológica sobre as vítimas, a sua mulher, de 57 anos, e a sua filha, de 24 anos".

Após diligências policiais, militares do Núcleo de Investigação e de Apoio a Vítimas Específicas do Comando Territorial do Beja da GNR cumpriram o mandado de detenção do suspeito.