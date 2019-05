GNR detém três bombeiros falsos

Um grupo de três homens e duas mulheres, com idades entre os 21 e os 49 anos, fizeram-se passar por bombeiros voluntários e realizaram falsos peditórios.Mas cometeram mais burlas. Abordaram idosos na via pública com a justificação de que iriam abrir uma casa de compra e venda de ouro e com isso conseguiram enganar várias pessoas, ficando com as peças em ouro.São também suspeitos de vários roubos nos distritos de Viseu, Porto, Braga, Vila Real e Bragança.Acabaram detidos pela GNR de Viseu e esta quinta-feira foram presentes a tribunal. Todos ficaram sujeitos a apresentações às autoridades.