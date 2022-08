GNR detém três homens por furto em interior de veículos em Sesimbra e Alfarim

Três homens foram detidos pela Guarda Nacional Republicana (GNR) em flagrante delito por furto em interior de veículos, nas zonas balneares de Sesimbra e Alfarim, no distrito de Setúbal.

Os detidos, após serem presentes a primeiro interrogatório judicial no Tribunal da Comarca de Setúbal, ficaram sujeitos à medida de coação de apresentações diárias no posto policial da área de residência.

Segundo a comandante do Destacamento Territorial de Setúbal, capitão Ana Rita Afonso, desde que se iniciou a época balnear que o posto de Sesimbra recebia quase diariamente queixas de roubos em viaturas.

No seguimento de uma investigação, os militares da GNR apuraram que o "modus operandi" dos suspeitos consistia na prévia seleção de viaturas, preferencialmente de aluguer ou de matrícula estrangeira que estavam estacionadas junto das estradas e caminhos de acesso às praias daquelas localidades.

Em comunicado, a GNR indica que, no momento em que os proprietários se afastavam das viaturas, os homens, com idades compreendidas entre os 23 e os 44 anos, por meio de arrombamento da fechadura ou quebra de um vidro, furtavam bens do interior dos veículos.

Após o acesso ao interior das viaturas, os suspeitos procediam de forma célere ao furto dos itens de valor ali existentes, os quais posteriormente seriam colocados à venda com vista à correspondente obtenção de lucros.

No decorrer das diligências de inquérito, a GNR surpreendeu os autores dos ilícitos após terem realizado mais um furto, junto à praia da Ribeira do Cavalo, em Sesimbra, tendo sido detidos quando tentavam a fuga do local, na posse de diversos bens furtados.

Os suspeitos foram detidos pelo Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Setúbal, tendo-lhe sido apreendidos objetos relacionados com os furtos, nomeadamente um martelo de quebra de vidro, duas malas e diversos objetos das vítimas no valor de estimado de 900 euros.

A ação contou com o reforço do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) do Destacamento de Almada e dos Postos Territoriais de Alfarim, Sesimbra e Quinta do Conde.